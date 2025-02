Data premiery gry „Care Bears: To The Rescue” w wersji na platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S|X została ustalona na 6 marca br., podało Forever Entertainment, które jest wydawcą gry. Cena została ustalona na 14,99 euro/USD.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

Źródło: ISBnews