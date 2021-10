Forever Entertainment planuje 11 premier gier na platformie Nintendo Switch w IV kw. br., 1 na PC, 4 na Xbox One oraz 4 na PS4, podała spółka w zaktualizowanym harmonogramie.

Planowane tytuły na Nintendo Switch: „The House of the Dead: Remake”, „Hollow 2”, „The Dealer Simulator” (wcześniej: „Drug Dealer Simulator”), „Professional Fishing”, „Re-Legion”, „Pawn of the Dead”, „Blocky Farm”, „Neurodeck”, „Wax Museum”, „Aery -The Journey Beyond Time”, „Stitchy in Tooki Trouble”.

Planowany tytuł na PC: „Hollow 2”.

Planowane tytuły na Xbox One: „Professional Fishing”, „Danger Scavanger”, „Binarystar Infinity”, „Sparkle 2 Evo”

Planowane tytuły na PS4: „Professional Fishing”, „Hollow 2”, „Danger Scavanger”, „Binarystar Infinity”.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

Źródło: ISBnews