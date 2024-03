Frozen Way planuje wydanie w br. 4-8 gier skupionych głównie w ramach franczyzy „House Flipper” na różne platformy, podała spółka.

„W 2024 roku Frozen Way S.A. zamierza przede wszystkim skupić się na produkcji i wydaniu gry 'Honeycomb: The World Beyond’ oraz produkcji kolejnych tytułów w ramach franczyzy „House Flipper” – czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

Według planów wydawniczych spółki w II kw. br. swoją premierę będzie miał „Builder Simulator” (Switch), „Builder Simulator VR” (PC/PSVR2), „Hairdresser Simulator” (XSX/PS5) oraz „Chornobyl Liquidators” (PC).

Na przełomie II i III kw. 2024 roku ma pojawić się „Train Yard Builder” (PC). W II połowie br. Frozen Way zaplanowało premiery „Honeycomb: The World Beyond” (PC/XSX/PS5), rozszerzenia „House Flipper – Dine Out DLC” (PC) oraz „Millennials” (PC).

„Realizacja gry 'Honeycomb: The World Beyond’, która bazuje na silniku Unreal Engine 5, ma istotne znaczenie w podwyższaniu standardów jakościowych produkcji Spółki. Zespół projektowy tworzy złożony ekosystem wraz z unikatowymi mechanikami krzyżowania genetycznego zwierząt i roślin. Programiści zatrudnieni w Spółce poczynili w 2023 roku znaczne postępy w produkcji gry, budując od podstaw systemy dla fauny z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.” – wskazał zarząd.

W szerszych planach wydawniczych spółka chce, aby w IV kw. 2024/ I kw. 2025 zadebiutowało „House Flipper: Remastered Collection”. W II połowie 2025 zaplanowana jest premiera gry o tymczasowej nazwie „Farm RPG” na PC.

W 2023 r. Frozen Way odnotował 9,63 mln zł zysku netto w 2023 r. wobec 6,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 19,84 mln zł wobec 12,16 mln zł.

Przedmiotem działalności Frozen Way jest produkcja i wydawanie gier oraz dodatków do gier na komputery osobiste (sprzedawane za pośrednictwem platformy Steam na rynki globalne) oraz na konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo. Obecnie koncentruje się na produkcji dodatków do gry „House Flipper”. Spółka zadebiutowała na NewConnect w marcu 2023 r.

Źródło: ISBnews