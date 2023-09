Frozen Way zmienił datę premiery gry „Builder Simulator” na konsole PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One oraz Xbox One S z 2 października na 9 października 2023 r., podała spółka. Decyzja o przesunięciu daty premiery gry na konsole została podyktowana pojawieniem się korzystniejszego terminu wydawniczego, który ma wyższy potencjał sprzedażowy.

Przedmiotem działalności Frozen Way jest produkcja i wydawanie gier oraz dodatków do gier na komputery osobiste (sprzedawane za pośrednictwem platformy Steam na rynki globalne) oraz na konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo. Obecnie koncentruje się na produkcji dodatków do gry „House Flipper”, której właścicielem jest Frozen District (podmiot zależny od PlayWay), czyli wiodący akcjonariusz spółki. Spółka zadebiutowała na NewConnect w marcu 2023 r.

Źródło: ISBnews