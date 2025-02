Frozen Way podpisał z ConsoleWay rozwiązanie za porozumieniem stron ze skutkiem natychmiastowym umowy z 10 stycznia 2024 r. na portowanie gry pt. „Honeycomb: The World Beyond”, podało Frozen Way.

„Rozwiązanie umowy jest spowodowane koniecznością wydłużenia i zwiększenia zakresu prac nad portami gry na PlayStation 5 i Xbox Series w związku z zawarciem przez emitenta w dniu 1 października 2024 r. umowy wydawniczej ze Snail Games USA Inc. z siedzibą w Culver City dotyczącej gry. Dalsze prace związane z portowaniem gry na konsole emitent będzie realizować we własnym zakresie. Wykonawca został zwolniony z obowiązku prowadzenia popremierowego wsparcia gry na konsolach” – czytamy w komunikacie.

ConsoleWay wykonawca) zachowa otrzymane od Frozen Way wynagrodzenie podstawowe za wykonanie portów gry na konsole w wysokości 110 tys. zł, które zostało wypłacone z góry w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.

„Wykonawca nie otrzyma natomiast wynagrodzenia podstawowego za wykonanie portów gry na konsole w wysokości 110 tys. zł, które miało zostać wypłacone z dołu w ciągu 7 dni od odbioru gotowych portów gry na konsole. Wykonawcy nie będzie również przysługiwać wynagrodzenie dodatkowe w maksymalnej wysokości 200 tys. zł” – czytamy dalej.

Majątkowe prawa autorskie do dotychczas wykonanych prac nad portami gry na konsole przechodzą z Wykonawcy na Frozen Way. Gra w wersji na konsole zostanie opublikowana na kontach wydawniczych Snail Games, podano także.

„Podpisanie rozwiązania umowy pomiędzy emitentem a wykonawcą pozostaje bez wpływu na realizację przez wykonawcę portów gry 'Chornobyl Liquidators’ na konsole, które pomyślnie przeszły proces certyfikacji i zostaną opublikowane na kontach wydawniczych emitenta w dniu 11 marca 2025 r.” – napisano też w komunikacie.

Przedmiotem działalności Frozen Way jest produkcja i wydawanie gier oraz dodatków do gier na komputery osobiste (sprzedawane za pośrednictwem platformy Steam na rynki globalne) oraz na konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2023 r.

ConsoleWay jest spółką z grupy kapitałowej Ultimate Games założoną pod koniec 2020 roku. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie tworzenia portów gier na konsole, takie jak Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Xbox One. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2024 r.

Źródło: ISBnews