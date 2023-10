Frozen Way – w związku z przejściem gry „House Flipper – Farm DLC” przez proces certyfikacji na PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One oraz Xbox One S – wyznaczył datę premiery tytułu na konsole na 16 października br., podała spółka. Cena za egzemplarz wyniesie 19,99 USD, a Frozen Way jest uprawniony do 95% zysku netto ze sprzedaży gry.

Przedmiotem działalności Frozen Way jest produkcja i wydawanie gier oraz dodatków do gier na komputery osobiste (sprzedawane za pośrednictwem platformy Steam na rynki globalne) oraz na konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo. Obecnie koncentruje się na produkcji dodatków do gry „House Flipper”. Spółka zadebiutowała na NewConnect w marcu 2023 r.

Źródło: ISBnews