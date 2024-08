Frozen Way wyznaczył datę premiery gry „Train Yard Builder” w wersji na komputery osobiste na platformach Steam oraz Genba Digital Limited na 16 września br., podała spółka. Cena gry na platformach na rynku amerykańskim została ustalona na 19,99 USD. Frozen Way uprawniony jest do 30% zysku netto ze sprzedaży gry.

Przedmiotem działalności Frozen Way jest produkcja i wydawanie gier oraz dodatków do gier na komputery osobiste (sprzedawane za pośrednictwem platformy Steam na rynki globalne) oraz na konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews