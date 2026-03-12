Zarząd 11 bit studios powziął wiedzę o zamiarze obecnego członka zarządu (Chief Operating Officer) i dyrektora operacyjnego Grzegorza Miechowskiego, nieubiegania się o powołanie w skład zarządu spółki w kolejnej kadencji, podała spółka.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews