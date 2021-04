Game Island – spółka zależna The Dust – podpisało umowę wykonawczą z inwestorem, który pokryje część budżetu produkcyjnego gry „Bunker Survival”, podała spółka. Wydawcą tytułu będzie The Dust.

„Zgodnie ze strategią firmy, która zakłada współfinansowanie naszych produkcji w formule project finance przy udziale inwestora, podpisaliśmy już trzecią umowę. Działania te mają na celu dywersyfikację naszego portfolio produktowego, dzięki czemu możemy równolegle pracować nad kilkoma projektami, co przełoży się na ilość premier i źródeł przychodu” – powiedział prezes Game Island Michał Ojrzyński, cytowany w komunikacie.

Jest to już trzeci projekt współfinansowany przez Inwestora w oparciu o podpisaną 19 października ubiegłego roku umowę ramową. Zakłada ona wsparcie finansowe Inwestora w łącznie 15 projektach autorstwa Game Island, podkreślono.

„Bunker Survival” to osadzona w realiach post-apokaliptycznych gra, w której ludzkość została zmuszona do zejścia pod ziemię. Tytułowe bunkry to ostatnie bezpieczne schronienia przed napromieniowanym światem na powierzchni, który zamieszkują skażone zwierzęta. Każda wyprawa na zewnątrz jest obarczona wysokim ryzykiem śmierci. Produkcja poza znakiem rozpoznawczym studia w postaci angażującej fabuły, zapewni otwarty i immersyjny świat, w którym istotną rolę w przetrwaniu odgrywać będą takie mechaniki jak crafting czy poziom zmęczenia postaci, podano również.

„Wydawcą naszych produkcji będzie The Dust, który pomoże nam w działaniach marketingowych. Bunker Survival podąża drogą poprzednich produkcji i zostanie wydany w formule early access. Zachęcam graczy do odwiedzenia naszego profilu na discord, gdzie dzielimy się większą ilością materiałów z naszych produkcji” – dodał Ojrzyński.

Game Island jest w trakcie oferty publicznej akcji, w ramach której planuje pozyskać 1,5 mln zł. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na ukończenie produkcji dwóch gier na PC, stworzenie 13 pre-produkcji oraz ich promocję, a także bieżące koszty operacyjne spółki i koszty działań związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu na NewConnect, podsumowano w materiale.

Spółka podawała w styczniu, ze planuje debiut na NewConnect na przełomie 2021/2022.

Game Island powstała w lipcu 2020 roku, jako podmiot zależny od notowanej na giełdzie spółki The Dust. Spółka specjalizuje się w produkcji gier na platformy Steam oraz konsole (Xbox, Playstation, Nintendo Switch).

Źródło: ISBnews