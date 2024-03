Gamedust zamierza obecnie skupić się m.in. na zdobyciu pozycji lidera w segmencie gier VR oraz dywersyfikacji portfolio gier, w tym poprzez wydawanie adaptacji VR już istniejących produkcji, podała spółka. Strategia zakłada tworzenie gier, których zakładany czas produkcji nie będzie przekraczał 18 miesięcy, a jednostkowy budżet zamknie się kwotą 0,5-1,8 mln zł.

„Spółka Gamedust skupia się obecnie na trzech celach strategicznych: (1) budowaniu marki własnej i zdobyciu pozycji lidera w segmencie gier VR, (2) dywersyfikacji portfolio gier, w tym poprzez wydawanie adaptacji VR już istniejących produkcji, (3) rozwój zespołów deweloperskich. Strategia rozwoju zakłada tworzenie gier o wysokiej jakości, przeznaczonych na główne platformy VR, których zakładany czas produkcji nie będzie przekraczał 18 miesięcy, a jednostkowy budżet zamknie się kwotą 0,5-1,8 mln zł. Jednocześnie docelowa cena sprzedaży gier będzie opiewała na 14,99-29,99 USD za kopię. Strategia zakłada też m.in. optymalizację wykorzystania już wydanych gier, aby wydłużyć okres uzyskiwania przychodów i zwiększyć ich wartość” – czytamy w komunikacie.

Gamedust podejmuje również działania, mające na celu pozyskanie dotacji rządowych i europejskich (np. GameINN, Kreatywna Europa) oraz udział w programach kierowanych bezpośrednio do doświadczonych producentów gier VR przez inne podmioty komercyjne, np. platformy dystrybucji, podano także.

„Pomimo dekoniunktury na rynku gamingowym i IT, w 2023 roku znacznie zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży gier, patrząc na dynamikę procentową, ale czujemy oczywiście olbrzymi niedosyt co do wartości nominalnych. Jest już dla nas jasne, że pomimo bardzo dobrych recenzji i wysoko ustawionych oczekiwań, nasz flagowy tytuł własny 'Yupitergrad 2′ nie odniósł zakładanego sukcesu. Analizujemy przyczyny, aby wyciągnąć wnioski na przyszłość, w tym dla tworzonej gry pod roboczym tytułem 'Freedom Pilot’. Tym bardziej atrakcyjny jest dla nas obecnie rynek tworzenia adaptacji VR istniejących tytułów, które już odniosły sukces komercyjny i są rozpoznawalne wśród graczy, jak 'Gas Station Simulator'” – skomentował prezes Paweł Flieger, cytowany w komunikacie.

Niedawno spółka sfinalizowała umowy z Meta Platforms i właścicielem praw do gry „Gas Station Simulator” („GSS”). „GSS” to gra studia Drago entertainment, która swoją premierę miała w połowie września 2021 roku na platformie Steam. Od tego czasu w wersji PC, a także na konsolach Xbox, PlayStation i Nintendo gra sprzedała się w nakładzie ponad 1 mln egzemplarzy. Gamedust w ostatnich miesiącach prowadził działania związane z wykonaniem prototypu adaptacji GSS na urządzenia VR, a prace nad prototypem w zakresie określonym umową zostały zakończone, dzięki czemu możliwe stało się przejście do kolejnych faz projektu, przypomniano.

Gamedust to producent gier w segmencie VR, który zadebiutował na NewConnect poprzez odwrotne przejęcie notowanego Inwestycje.pl.

Źródło: ISBnews