Gamedust zakończył emisję 12,25 mln akcji po cenie emisyjnej 0,2 zł każda, co wyznacza łączną wartość emisji na 2,45 mln zł, podała spółka. Dzięki pozyskanym środkom firma zapewniła finansowanie obecnych projektów wydawniczych, a także zwiększyła możliwości rozwojowe. Poza realizacją obecnych projektów spółka zakłada rozszerzenie portfolio działań biznesowych i zwiększenie potencjału zyskowności w kolejnych okresach.

„Zapowiadaliśmy korzystanie z możliwości, jakie stwarza rynek kapitałowy, i właśnie to czynimy, zapewniając zespołowi Gamedust komfort tworzenia wartości w sytuacji niestabilności otoczenia makroekonomicznego. Jestem przekonany o sukcesie spółki i zwielokrotnieniu jej wartości rynkowej, dlatego też sam wziąłem udział w emisji. Dziękuję jednocześnie nowym inwestorom, którzy obdarzyli nas zaufaniem. I w tym miejscu chciałbym nadmienić, że pomimo niedużej skali naszych obecnych potrzeb kapitałowych możemy powitać w akcjonariacie inwestora instytucjonalnego, co jest dla nas dobrą walidacją zewnętrzną naszego modelu biznesowego i jakości, jaką dostarczamy. Tym bardziej, że cena emisyjna była wyższa niż cena naszych akcji na giełdzie” – powiedział prezes Paweł Flieger, cytowany w komunikacie.

Gamedust skupia się obecnie na trzech obszarach działalności – tworzeniu własnych gier, działalności wydawniczej oraz segmencie connected realities. W pierwszym obszarze trwają prace nad „Yupitergrad 2: The Lost Station”. Jest to kontynuacja przeboju z roku 2020, tj. gry „Yupitergrad”, która stała się jedną z najlepszych i najdłużej wspieranych gier zręcznościowych na platformy VR. Prace preprodukcyjne nad grą „Yupitergrad 2: The Lost Station” rozpoczęły się w II połowie 2021 roku, a premiera gry ma nastąpić w 2023 roku, przypomniano.

Gamedust to producent gier w segmencie VR, który zadebiutował na NewConnect poprzez odwrotne przejęcie notowanego Inwestycje.pl.

Źródło: ISBnews