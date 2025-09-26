Gaming Factory spodziewa się nadchodzącego „najlepszego pół roku” w historii spółki – dzięki przychodom z gry „Japanese Drift Master” (JDM1), planowanych wydań na Xbox, PlayStation i trybu multiplayer oraz premiery gry „Pizza Slice”, poinformował prezes Mateusz Adamkiewicz. W połowie 2026 r. oceni możliwości ewentualnej wypłaty dywidendy.

Rozwój marki „JDM: Japanese Drift Master” w modelu „longsellera” oraz budowa powtarzalnych przychodów stanowią fundament zaktualizowanej strategii rozwoju Gaming Factory na lata 2025-2027. Premiera gry „Pizza Slice” planowana jest na początek 2026 r., a w dalszej perspektywie planowana jest produkcja „JDM 2”. Strategia zakłada też globalne partnerstwo przy „JDM2” i współprace z zewnętrznymi wydawcami przy wybranych projektach.

„Planujemy dość szybko wydać nowego 'JDM2′ i nastawiamy się, że premiera będzie w 2027 roku. […] Wydaje nam się, że globalna współpraca miałaby sens. […] Nie jest tak, że prowadzimy rozmowy, ale spodziewałbym się podpisania jakiegoś listu intencyjnego w połowie przyszłego roku. Jeśli tego nie zrobimy, to jesteśmy gotowi na samodzielny rozwój 'JDM2′. Gdyby nam się udało pozyskać partnera globalnego, to ciężar produkcji 'JDM2′ spoczywałby np. pół na pół lub tylko na wydawcy, a pieniądze mogłyby posłużyć do wypłaty dywidendy w przyszłości” – powiedział Adamkiewicz podczas wideokonferencji.

„Przed nami najlepsze pół roku w historii spółki. Pomijając przychody z 'JDM1′, będą też inne przychody – Xbox i PlayStation, multiplayer. W październiku będzie demo 'Pizza Slice’, a premiery należy spodziewać się w I kw. 2026 r. To niewątpliwie bardzo istotne źródło przychodów dla spółki i zgodnie z tym, co jest założone w strategii, chcemy zwiększać przychody. Jeśli chodzi o 'JDM’, to na listopad planujemy premierę Xboxa, w I kw. 2026 r. Play Station, a w II kw. multiplayer” – dodał.

Zapowiedział, że do czerwca spółka będzie wiedziała, w jakim jest punkcie rozwoju, i w maju powinna wiedzieć, co z ewentualną wypłatą dywidendy.

„Podsumowując, strategia na 2025-2027 to: silna marka 'JDM’, nowa 'Pizza Slice’, możliwa współpraca z podmiotami zewnętrznymi i globalna ekspansja oraz powtarzalny model produkcji, co ma się przełożyć na wzrost wartości spółki dla akcjonariuszy, czyli wzrost powtarzalnych przychodów i efektywność kosztową oraz na wzrost kursu” – stwierdził prezes.

Gaming Factory opublikowała wczoraj strategię na lata 2025-2027, w której za krótkoterminowe (do 24 miesięcy) cele uznała m.in. zwiększenie przychodów i EBITDA, powrót do wypłaty dywidendy w przypadku odnotowania zysku netto i zapewnienia finansowania na grę „Japanese Drift Master 2” oraz rozszerzenie zasięgu globalnego poprzez możliwe współprace wydawnicze, cross-promo i bundle.

Strategia koncentruje się na dwóch filarach wzrostu – rozwoju marki „Japanese Drift Master” oraz tworzeniu nowych IP, które mają zdywersyfikować źródła przychodów spółki. Jej nadrzędnym celem jest ekspansja globalna, optymalizacja procesów oraz stabilny wzrost finansowy, zadeklarowano.

Spółka przekazała także, że źródłami finansowania strategii będą bieżące przychody ze sprzedaży gier, premiery kolejnych tytułów i wersje konsolowe flagowych produktów, ale też możliwe pozyskanie finansowania od wydawców.

Co do zasobów ludzkich, spółka zakłada utrzymanie kluczowych pracowników posiadających unikalne kompetencje i doświadczenie w produkcji gier motoryzacyjnych, a do tego niezbędny jest systematyczny wzrost wynagrodzenia oraz program motywacyjny, który zostanie zaprezentowany w pierwszej połowie 2026 roku.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole, notowany na głównym rynku GPW. Spółka produkuje i wydaje gry o zróżnicowanej tematyce, w tym: symulatory, gry przygodowe i gry akcji.

Źródło: ISBnews