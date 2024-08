Gaming Factory, po premierze prologu „JDM: Japanese Drift Master” zapowiada w nadchodzących tygodniach wielu aktualizacji oraz testów nowych rozwiązań w grze, podała spółka. Data premiery zostanie podana przy okazji większego eventu branżowego.

„Zarząd Gaming Factory zapowiada w nadchodzących dniach i tygodniach wielu aktualizacji oraz testów nowych rozwiązań w grze, które mają pozytywie wpłynąć na finalną wersję tytułu. Data premiery 'JDM: Japanese Drift Master’ zostanie podana do publicznej wiadomości przy okazji większego eventu branżowego” – czytamy w komunikacie.

„Przed nami sporo pracy, aby wyeliminować błędy zidentyfikowane w prologu. Jesteśmy na etapie wprowadzania usprawnień. 'JDM’ to nasz najważniejszy tytuł, poświęciliśmy mu ogrom pracy i nie chcemy tego zaprzepaścić. Dlatego bardzo mocno wsłuchujemy się w komentarze użytkowników i eliminujemy błędy. Po dużej liczbie pozytywnych opinii widzimy, że obrany przez nas kierunek podoba się graczom, a do poprawy zostają głównie sprawy techniczne, z czym bez problemu sobie poradzimy” – powiedział prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.

Tytuł trafi do sprzedaży prawdopodobnie w ostatnim kwartale br. Pojawienie się prologu pozytywnie wpłynęło na wishlistę głównej gry, dzienne wyniki dodania do listy życzeń na platformie Steam wzrosły z 500 do 1-2 tys. zapisów. Darmowy prolog „JDM: Rise of the Scorpion” zadebiutował na platformie Steam 8 sierpnia, w trzy doby został pobrany przez 65 tys. użytkowników, z których 45 tys. jest po pierwszych rozgrywkach, podano także.

„Celem udostępnienia prologu 'JDM: Rise of the Scorpion’ było zebranie feedback-u od graczy, a następnie wdrożenie ich uwag do pełnej wersji 'JDM: Japanese Drift Master’. To rozwiązanie, które pozwoli nam przygotować jak najlepszą finalną wersję pełnego tytułu. Gracze testują rozgrywkę i na bieżąco zgłaszają nam problemy, z którymi się spotkali, od nich wiemy, że problematyczny okazał się system wykrywania i bindowania sprzętu. To z kolei przełożyło się na oceny użytkowników, które bez tej usterki z pewnością wyniosłyby dziś powyżej 80 proc. Podobnie peak graczy” – dodał prezes.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole, notowany na głównym rynku GPW. Spółka produkuje i wydaje gry o zróżnicowanej tematyce, w tym: symulatory, gry przygodowe i gry akcji.

Źródło: ISBnews