Gaming Factory osiągnęła 10,2 mln zł całkowitych przychodów ze swojego największego tytułu „JDM: Japanese Drift Master” na 31 grudnia ub.r., a otrzymane zaliczki od wydawcy wyniosły 5,88 mln zł, co przełożyło się na 16,01 mln zł wpływów gotówkowych, podała spółka. Łączne koszty projektu na koniec stycznia br. wyniosły 17,01 mln zł. Z kolei szacowana bieżąca sprzedaż realizowana od 1 stycznia do 24 lutego br. na PC oraz platformach Xbox i PlayStaton przełożyła się na przychód netto na poziomie 1,78 mln zł i pozwoliła przekroczyć próg rentowności projektu i wygenerować zysk na poziomie 0,79 mln zł.

„Przekroczenie progu zwrotu kosztów to dla nas kluczowy moment, zarówno z perspektywy projektu, jak i całej spółki. Potwierdza on potencjał komercyjny 'JDM: Japanese Drift Master’ oraz skuteczność strategii opartej na etapowym rozwoju gry i jej systematycznym wprowadzaniu na kolejne platformy. Od tego momentu każda kolejna sprzedaż w coraz większym stopniu przekłada się bezpośrednio na wynik finansowy spółki, przy kontrolowanym poziomie nakładów na dalszą promocję i rozwój tytułu” – powiedział wiceprezes Gaming Factory Marcin Przymus, cytowany w komunikacie.

Łączna sprzedaż fabularnej gry wyścigowej JDM: Japanese Drift Master od daty premiery wyniosła 244,4 tys. sztuk, natomiast aktualna wishlista na wszystkich platformach osiągnęła prawie milion zapisów, podano także.

„Do wzrostu sprzedaży w ostatnim okresie przyczyniła się premiera wersji na PlayStation 5, która zadebiutowała 6 lutego, a także utrzymujące się zainteresowanie graczy na platformach PC i Xbox. Spółka wskazuje, że baza użytkowników oraz liczba graczy dodających tytuł do list życzeń wspierają długoterminowy potencjał sprzedażowy gry” – czytamy dalej w materiale.

Gaming Factory w tym roku planuje dalszy rozwój JDM poprzez kolejne aktualizacje zawartości, rozszerzenia DLC oraz rozwój funkcji społecznościowych, w tym trybu multiplayer. Strategia długoterminowego wsparcia ma na celu utrzymanie zainteresowania graczy i dalszą monetyzację tytułu, zaznaczono.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole, notowany na głównym rynku GPW. Spółka produkuje i wydaje gry o zróżnicowanej tematyce, w tym: symulatory, gry przygodowe i gry akcji.

Źródło: ISBnews