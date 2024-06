Darmowy prolog „JDM: Rise of the Scorpion” – fabularne wprowadzenie do historii z pełnej wersji gry „Japanese Drift Master” będącej największym projektem Gaming Factory – będzie dostępny od 18 lipca na platformach Steam, Epic i GOG, podała spółka.

„18 lipca zrealizujemy kolejny kamień milowy, który przybliża nas do premiery 'JDM’. W nadchodzącym prologu – 'Rise of the Scorpion’ – gracze nie zobaczą cutscenek w typowej formie. Obraliśmy inną drogę, aby przedstawić narrację obecną w grze – życia naszym bohaterom nadadzą ręcznie rysowane strony mangi. To jednak wciąż gra wyścigowa z eventami typu drift, grip oraz wieloma innymi, które pchną historię protagonistów do przodu. Poza Hatorim gracze poznają szereg postaci pobocznych, które odegrają ważną rolę podczas narodzin Skorpiona” -powiedział prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.

Udostępnione lokalizacje w „JDM: Rise of the Scorpion” pozwolą poznać bliżej bohaterów gry, a dynamiczny system pogodowy wprowadzi nieprzewidywalny element do wyścigowych doświadczeń. Gracze dostaną również nowy model auta należący do głównego bohatera, który będzie można stopniowo poddawać ulepszeniom, wskazano w materiale.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole, notowany na głównym rynku GPW. Spółka produkuje i wydaje gry o zróżnicowanej tematyce, w tym: symulatory, gry przygodowe i gry akcji.

Źródło: ISBnews