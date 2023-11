Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zatwierdziła dokument informacyjny Red Square Games i podjęła uchwałę o wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku NewConnect. W dniu debiutu do obrotu trafi łącznie 1 328 000 akcji zwykłych na okaziciela serii od A do G, podała spółka.

„Czekamy na wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji Red Square Games na NewConnect. Dołączenie do grona spółek publicznych to dla nas ogromna motywacja do dalszej, wzmożonej aktywności przy budowaniu wartości spółki” – powiedział prezes Red Square Games Krzysztof Wolicki, cytowany w komunikacie.

Model biznesowy Red Square Games zakłada produkcję gier wideo o średnich budżetach, przy utrzymaniu niskich kosztów działalności operacyjnej spółki, a także gier planszowych i RPG. Równocześnie studio chce dywersyfikować źródło swoich przychodów poprzez portowanie gier na wszystkie dostępne platformy.

„Obecnie w portfolio produkcyjnym Red Square Games znajduje się wydana na PC gra 'SlavicPunk: Oldtimer’, która miała swoją premierę w czerwcu 2023 roku. To izometryczna strzelanka utrzymana w klimacie 'Cyberpunka’ z wyraźnym słowiańskim akcentem, która jest oparta na książkowej trylogii 'SybirPunk’ Michała Gołkowskiego, współzałożyciela spółki i członka rady nadzorczej. Gra jest do kupienia na platformach Steam, GOG oraz Epic Games Store, a w przyszłości również na STOVE Indie. Aktualnie gra jest dostępna wyłącznie na PC, jednak docelowo pojawi się także na najpopularniejszych konsolach” – czytamy dalej.

W ostatnim czasie Red Square Games podpisało umowę z Gaming Factory na produkcję i wydanie gry „SlavicPunk: Oldtimer” na platformy: PlayStation 4 i PlayStation 5 oraz Xbox Series X i Xbox Series S. Ponadto w lipcu br. spółka podpisała umowę dystrybucyjną z międzynarodową firmą Plug in Digital. Umowa na wyłączność obejmuje cyfrową dystrybucję gry „SlavicPunk: Oldtimer” na całym świecie za wyjątkiem rynku chińskiego, gdzie spółka podpisała umowę dystrybucyjną z CE-ASIA.

„Kolejny projekt, nad którym pracuje zespół Red Square Games przy współpracy z Sylen Studio S.A, to gra osadzona w uniwersum Michała Gołkowskiego. Wkrótce spółka planuje ujawnienie więcej szczegółów o planach związanych z tym projektem. Studio planuje tworzenie i rozwijanie gier w taki sposób, by stanowiły linię produktową budującą coraz silniejszą pozycję marki na całym świecie” – czytamy dalej.

Pod koniec ubiegłego roku spółka przeprowadziła emisję akcji serii G, którą w całości objął główny akcjonariusz – Gravier Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna – w cenie po 25 zł za akcję. Tym sposobem Red Square Games pozyskała 1,5 mln zł, przy wycenie całej spółki na poziomie ponad 33 mln zł, wskazano także.

„Naszym celem jest prowadzenie dochodowej spółki, cyklicznie dzielącej się zyskiem z akcjonariuszami. Rozwój oparty jest o własne tytuły, które również zamierzamy portować na konsole” zadeklarował Wolicki.

W II kwartale 2023 roku Red Square Games osiągnęła ponad 656 tys. zł zysku netto, wobec poniesionej straty w wysokości prawie 5 tys. zł w analogicznym okresie ub.r. Ponadto w I półroczu br. spółka wypracowała blisko 2,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 106% r/r, podano też a materiale.

Red Square Games jest polską spółką założoną w 2020 roku. Głównym filarem działalności jest tworzenie gier typu indie osadzonych w ciekawych uniwersach przy założeniu tworzenia coraz bardziej ambitniejszych tytułów. Tworzy także gry planszowe oraz fabularne. Głównym akcjonariuszem spółki jest Gravier Investment ASI.

Źródło: ISBnews