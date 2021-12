14 grudnia br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę o wprowadzeniu akcji Render Cube S.A. do obrotu na rynku NewConnect. Giełdowy debiut spółki spodziewany jest jeszcze w tym roku. Zespół Render Cube przygotowuje się do wprowadzenia pierwszej dużej aktualizacji z ogłoszonej dla Medieval Dynasty road mapy w postaci trybu TPP – Third Person Perspective. Priorytetem studia jest dalszy rozwój Medieval Dynasty, a także rozpoczęcie monetyzacji tytułu na platformach konsolowych oraz w segmencie gier VR.

Spółka i akcjonariusze w czerwcu br. oraz sama spółka w lipcu br. przeprowadzili dwie oferty publiczne akcji o łącznej wartości 16,8 mln zł. W procesie pozyskania finansowania oraz debiutu na małej giełdzie, spółkę wspiera Grupa INC.

– Debiut giełdowy to strategiczny element dalszego rozwoju firmy i zwieńczenie kilku kwartałów przygotowań do upublicznienia spółki Render Cube. W tym roku z sukcesem przeprowadziliśmy dwie oferty publiczne akcji, a nasza produkcja Medieval Dynasty zadebiutowała na rynku w pełnej wersji, poszerzając znacznie grono swoich odbiorców. Ponad milionowa wishlista i zaplanowane w ramach road mapy aktualizacje, z których pierwsza pojawi się już w tym tygodniu, pozwalają nam optymistycznie patrzeć na dalszą monetyzację tytułu. Wierzę, że wkrótce do osiągniętych przez nas sukcesów uda się dołożyć kolejne, a partycypować będą w nich obecni i nowi akcjonariusze spółki – komentuje Damian Szymański, prezes zarządu Render Cube.

Medieval Dynasty to tytuł, który po 12-miesięcznej obecności w formule early access, 23 września br. osiągnął status pełnej wersji, dostępnej w czterech zróżnicowanych pod względem dodatkowej zawartości edycjach. Zebrana przez tytuł ilość komentarzy na platformie Steam wynosi blisko 23 tys. utrzymując wysoki, 90% poziom ocen pozytywnych. Produkcja sprzedała się dotąd w liczbie ponad 750 tys. egzemplarzy, a wishlista, czyli liczba graczy oczekujących na zakup, przekracza 1,1 mln zapisów.

W zeszłym roku Render Cube osiągnął 7,5 mln zł przychodu, a zysk netto wyniósł blisko 6 mln zł. W ciągu trzech kwartałów 2021 r. spółka zanotowała 8,4 mln zł przychodów i 6,1 mln zł zysku netto. Wyniki za III kwartał uwzględniały już pierwsze płatności związane z obecnością tytułu Medieval Dynasty w usłudze Microsoft Xbox Game Pass For PC. Sprzedaż premierowej wersji Medieval Dynasty będzie ujęta w wynikach IV kwartału.

– Render Cube to wyróżniająca się spółka z branży gamedev, która osiągnęła duży sukces ze swoim tytułem Medieval Dynasty. Została doceniona zarówno przez inwestorów biorących udział w ofertach publicznych jak i graczy, którzy wysoko ocenili jej produkt. Zaplanowany rozwój tego IP i nowe platformy sprzedażowe zapewnią dalszy dynamiczny rozwój studia – komentuje Sebastian Huczek, wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego INC S.A.

17 czerwca br. Medieval Dynasty został udostępniony w ramach usługi Microsoft Xbox Game Pass For PC. Ogłoszenie nastąpiło podczas wydarzenia Xbox Games Showcase, gdzie materiał wideo z gry został zaprezentowany na jednym nagraniu obok takich tytułów jak Among Us, Hades czy S.T.A.L.K.E.R. 2. Studio pracuje już nad portem gry na konsole, której premiera zaplanowana jest na przyszły rok. W przygotowaniu jest również wersja na gogle VR w ramach umowy ze spółką Spectral Games.

Render Cube oraz akcjonariusze spółki na przełomie czerwca i lipca przeprowadzili ofertę publiczną akcji skierowaną do inwestorów, którzy obejmowali lub nabywali akcje o łącznej wartości nie niższej niż 100 tys. EUR. W dniu 19 lipca br. rozpoczęła się druga oferta publiczna przeprowadzana przez spółkę, skierowana głównie do inwestorów detalicznych i prezentowana na platformie CrowdConnect.pl. Cena akcji w obu ofertach została ustalona na takim samym poziomie i wyniosła 150,00 zł. Łącznie z emisji nowych akcji spółka pozyskała 9,7 mln zł, a całkowita wartość obu ofert publicznych wyniosła 16,8 mln zł. Środki z emisji nowych akcji zostaną przeznaczone na rozbudowę studia animacji i muzyki, zatrudnienie dodatkowych programistów z doświadczeniem w pracach nad grami wieloosobowymi oraz na powiększenie zespołu, który będzie rozwijał grę Medieval Dynasty. W obu ofertach publicznych akcji Render Cube, firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji był Dom Maklerski INC S.A.

