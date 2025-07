Gra „Cyberpunk 2077” jest dostępna w katalogu PlayStation Plus, podał CD Projekt RED.

„Członkowie PlayStation Plus Extra i Premium mogą teraz zagrać w podstawową wersję 'Cyberpunka 2077′ bez dodatkowych opłat na PlayStation 4 lub PlayStation 5. Gracze wcielają się w nim w V, uzbrojonego w cybernetyczne ulepszenia najemnika, gotowego zrobić wszystko, by zapisać się na kartach historii Night City – futurystycznej metropolii, zbudowanej na pogoni za władzą, sławą i modyfikacjami swojego ciała” – czytamy w komunikacie.

Wersja gry na PlayStation 5 została wzbogacona o wsparcie dla rozdzielczości 4K, ray tracing i 3D audio, oraz wykorzystuje wibracje haptyczne i adaptacyjne triggery kontrolera DualSense, wskazano także.

„Gracze w ramach subskrypcji PlayStation Plus Extra i Premium zyskują dostęp do podstawowej wersji gry 'Cyberpunk 2077′ na PlayStation 5 wraz ze wszystkimi wydanymi do tej pory aktualizacjami (w tym nadchodzącą aktualizacją 2.3), które wzbogacają rozgrywkę o nowe misje, pojazdy, usprawnienia techniczne i dużo więcej. Gracze na PlayStation 4 mają z kolei dostęp do wszystkich aktualizacji wydanych na tę platformę – do aktualizacji 'Edgerunners’ włącznie” – czytamy dalej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED – deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG – globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria „Wiedźmin” oraz superprodukcja „Cyberpunk 2077”.

Źródło: ISBnews