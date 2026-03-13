Gra „Pizza Slice” debiutuje 13 marca na platformie Steam, podał współwydawca – Gaming Factory.

Za produkcję odpowiada studio Quest Craft, a jego współwydawcami są Gaming Factory oraz Ultimate Games. Bazowa cena gry to 14,99 USD / 59,99 PLN, a gracze w dniu premiery otrzymają zniżkę w wysokości 20%, czytamy w komunikacie.

„Segment gier symulacyjnych pozostaje jedną z najmocniejszych kategorii na platformie Steam, dlatego postrzegamy ten projekt jako produkcję o stabilnym potencjale rynkowym. Liczymy, że dzięki pozytywnemu odbiorowi społeczności oraz doświadczeniu naszego partnera produkcja będzie stopniowo budować swoją widoczność na platformie i generować stabilną sprzedaż w dłuższym horyzoncie” – powiedział wiceprezes Gaming Factory Marcin Przymus, cytowany w materiale.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole, notowany na głównym rynku GPW. Spółka produkuje i wydaje gry o zróżnicowanej tematyce, w tym: symulatory, gry przygodowe i gry akcji.

Źródło: ISBnews