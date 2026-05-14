Liczba graczy „Silent Hill 2” sięgnęła 6 mln, podał Bloober Team. Dane obejmują egzemplarze wysłane do dystrybucji, sprzedaż cyfrową oraz usługi subskrypcyjne.

„6 milionów graczy zawitało do miasta spowitego mgłą! Dziękujemy z całego serca! Za tę niesamowitą społeczność i kolejne wspaniałe osiągnięcie gry 'Silent Hill 2′!” – czytamy we wpisie na profilu Bloober Team na X.

Założone w 2008 roku krakowskie studio Bloober Team specjalizuje się w tworzeniu głębokich i immersyjnych gier z gatunku horror. Bloober Team jest notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

