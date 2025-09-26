Creepy Jar prowadzi prace koncepcyjne nad grą „Green Hell 2” i chce zacząć przenosić zasoby do nowego tytułu po starcie early access (EA) „StarRupture”, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek.

„Chcielibyśmy jak najszybciej ruszyć z realizacją 'Green Hell 2′ i będziemy zmierzać ku temu […], by planując dodatki dla 'Star Rapture’ były jak najlepsze, ale żeby powoli zwalniały część ludzi, którzy będą mogli już zacząć pracę nad nowym tytułem” – powiedział Kwiatek podczas wideokonferencji.

Dodał, że studio chce, żeby „Star Rupture” odniósł jak największy sukces i żeby „wszystkie ręce były zaangażowane, bo to z jednej strony będzie oznaczało dużo pieniędzy i jakby budowanie nowego super IP”.

„Natomiast z drugiej strony też chcemy jak najszybciej wystartować z GH2. Więc będziemy obserwowali co się dzieje i starali się jakoś połączyć te nasze dwa pragnienia” – wskazał prezes.

Według jego słów trwają prace koncepcyjne nad „Green Hell 2”.

„Są prace koncepcyjne, kształtu nabierają poszczególne feature’y. Pewnie po premierze early access 'StarRupture’ zaczną się zwalniać zasoby, które będzie można przesuwać do początków preprodukcji 'Green Hell 2′” – wskazał prezes.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. W 2021 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews