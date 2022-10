Grupa Playway przewiduje „jeszcze trochę” premier gier w tym roku, jednak z najważniejszymi tytułami wstrzymuje się do przyszłego roku, licząc na dobre terminy już w I kwartale, zapowiedział prezes PlayWay Krzysztof Kostowski.

„Troszeczkę premier jeszcze w tym roku będzie, ale nie będą one najważniejsze, ponieważ IV kwartał zeszłego roku nas nauczył, żeby nie wbijać się z ważnymi premierami. Dużo z tych ważnych premier, typu 'Contraband Police’, 'Builders of Egypt’, 'Occupy Mars’ – raczej wątpię, że będzie to ten rok. Aczkolwiek od początku przyszłego roku są w miarę dobre terminy na planowanie i takich terminów już się u nas w wewnętrznym planie dużo pozajmowało. Więc w tym roku raczej DLC do 'Car Mechanica’, wersje konsolowe, może mniejsze gry, ale dopiero w przyszłym roku raczej te najważniejsze” – powiedział Kostowski podczas GPW Innovation Day.

„Obecnie na 1 600 gier na Steam Global Bestsellers jesteśmy jako Grupa PLW numerem jeden na świecie. Mamy ponad 260 gier” – dodał.

Te gry już powstają, większość z nich ma dema i prologi. Część z nich poszła już do wydawców, wskazał też prezes.

„W przyszłym roku deweloper informuje o możliwości premiery 'House Flipper 2′ i to może być ważna premiera” – dodał Kostowski.

Poinformował też o możliwości poszukiwania globalnych partnerstw dla gry „House Flipper”.

„Jest jeden kandydat, który mocno chciałby się zająć, ale nie user acquisition, tylko tak naprawdę podpisaniem partnerstw światowych na ten tytuł. […] Możliwe, że jeszcze w tym roku będziemy coś komunikowali” – powiedział prezes.

Grupa planuje także kolejne produkcje związane z wojskowością. Będą one pokazywane od razu z demem, zapowiedział również.

Ocenił, że pod względem sprzedaży pipeline produktów grupy można podzielić na trzy nogi.

„Jeśli 'House Flipper’ to byłoby 1/4 przychodów spółki, 1/4 – 'Car Mechanic 2021′, a połowę miałby 'House Flipper’ mobilny, 'Uboot’ i wszystkie inne gry, to ta dywersyfikacja byłaby lepsza niż wcześniej, kiedy bardziej określałem ją jako: 1/3, 1/3 i 1/3 reszta” – podsumował Kostowski.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

