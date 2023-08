Grupa Kapitałowa The Dust, poprzez spółkę zależną Two Horizons, rozpoczęła nowy projekt pod kodową nazwą „Project Hammer”, obejmujący produkcję i wydanie gry w modelu self publishing, podała grupa.

„Na przestrzeni ostatnich lat wypracowaliśmy model biznesowy współpracy z wydawcami, który pozwala na skalowanie naszej działalności. Praca z globalnymi partnerami daje nam możliwość obserwowania i wyciągania wniosków z procesu produkcji i komercjalizacji projektów. Ten model będzie nadal funkcjonował w naszych spółkach, ponieważ daje on stabilne i powtarzalne wyniki finansowe oraz dostęp do światowego know-how. Chcąc zbudować silne marki własne stawiamy sobie jednak poprzeczkę wyżej, stopniowo będziemy przechodzić na model, w którym połączymy funkcję dewelopera i wydawcy” – powiedział prezes The Dust Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.

„Mam nadzieję, że każda ze spółek zależnych The Dust przejdzie kolejno podobną drogę rozwoju, choć w odrębnych gatunkach gier. Obecnie nasze studio zależne Two Horizons nadal rozwija wraz z Focus Entertainment wydaną już z sukcesem grę 'Hotel Renovator’, poprzez tworzenie płatnych DLC oraz portów na konsole, jest również w trakcie zaawansowanej produkcji 'Airport Renovator’, która zostanie wydana z tym samym, sprawdzonym już partnerem. Przyszedł czas na rozpoczęcie kolejnego projektu z serii renowatorów. Gra o roboczym tytule 'Project Hammer’ zostanie zarówno wyprodukowana, jak i wydana przez Two Horizons” – dodał.

Two Horizons podpisał właśnie umowę inwestycyjną na produkcję swojej trzeciej gry. Na podstawie umowy studio Two Horizons wyprodukuje i wyda grę o roboczym tytule „Project Hammer” w modelu project finance. Spółka będzie właścicielem IP, będzie osiągać przychody od pierwszej kopii oraz pełnić będzie rolę zarówno producenta, jak i wydawcy, co stanowi istotny kamień milowy w opublikowanej strategii Grupy The Dust na najbliższe 5 lat, podano także.

„Konsekwentnie realizujemy kamienie milowe, zarówno te produktowe, jak i biznesowe. Bazując na naszym doświadczeniu i założeniach strategii, trzeci tytuł stworzony przez studio Two Horizons wydany będzie samodzielnie. Jesteśmy gotowi, jako pierwsze studio w Grupie, na poprowadzenie projektu przez wszystkie etapy – od produkcji, przez przygotowanie i realizację kampanii marketingowej, na sprzedaży kończąc. Podpisana umowa z inwestorem branżowym – Phenomen Games ma na celu wsparcie naszego studia oraz ograniczenie ryzyka finansowego” – dodał członek zarządu The Dust (COO) oraz jednocześnie prezes Two Horizons Krzysztof Wagner.

Grupa The Dust nie zdradza jeszcze tytułu ani szczegółów gry, nad którą pracuje. Podała, że projekt nosi nazwę kodową „Project Hammer” i jest zgodny ze specjalizacją spółki Two Horizons, czyli produkcją gier z gatunku symulatorów z nastawieniem na renowatory. Spółka zapowiada, że trailer gry będzie gotowy w IV kwartale bieżącego roku, natomiast premiera planowana jest w roku 2025.

„Przez ostatnie lata poprzez spółki celowe współtworzyliśmy i wydaliśmy z partnerami kilkanaście gier na PC i konsole, osiągając przy tym ponadprzeciętne stopy zwrotu. Podstawowa działalność Phenomen Games S.A. polega na aktywnym wsparciu w obszarze finansowym, merytorycznym i marketingowym starannie dobranych, zweryfikowanych, doświadczonych zespołów developerskich w celu wykreowania, wyprodukowania, wydania i komercjalizacji wspólnie wytworzonych gier. Cieszę się na rozpoczęcie projektu z Two Horizons, który spełnia nasze rygorystyczne warunki” – powiedział prezes Phenomen Games Przemysław Zieliński.

The Dust jest producentem i wydawcą gier. Spółka intensywnie rozwija produkcję gier własnych. Aktualnie pracuje nad grą osadzoną w świecie „Cyklu Inkwizytorskiego” na motywach twórczości Jacka Piekary oraz nad własnymi autorskimi symulatorami. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2018 r.

