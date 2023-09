Typowy polski gracz? Na pewno nie dziecko, ponieważ średnia wieku oscyluje tutaj bliżej 35 lat. Gameset podpowiada, jak prowadzić komunikację do takich grup docelowych!

Polsce gracze to wcale nie są dzieci. To są osoby dorosłe, których około połowa to kobiety, połowa to mężczyźni. Więc stereotypowy wizerunek gracza-dzieciaka nie jest prawdziwy, bardziej taki wizerunek gracza to może być kobieta w wieku 35 lat, która pracuje np. w korporacji

mówi Wojciech Grzegorzyca, Communications Manager, Gameset podczas konferencji Infoshare 2023