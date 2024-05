Huuuge odnotował 16,54 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 22,39 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto sięgnął 17,89 mln USD vs 23 mln USD.

Zysk operacyjny wyniósł 18,14 mln USD wobec 24,51 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 20,59 mln USD wobec 27 mln USD zysku rok wcześniej. EBITDA skorygowana to 21,94 mln USD w porównaniu z 27,6 mln USD rok wcześniej.

„Skorygowany wynik EBITDA zmniejszył się o 5 662 tys. USD, a rentowność skorygowanej EBITDA o 5,7 pkt proc. w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. Tempo spadku skorygowanej EBITDA jest wolniejsze niż w przypadku zysku ze sprzedaży, ze względu na znaczące redukcje kosztów badań i rozwoju oraz kosztów ogólnego zarządu” – czytamy w raporcie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,98 mln USD w I kw. 2024 r. wobec 71,75 mln USD rok wcześniej.

„W wyniku spadku naszych podstawowych franczyzowych DPU, który nie został w pełni skompensowany poprawą ARPPU, poziom przychodów generowanych z mikropłatności w ramach gier spadł o 4 305 tys. USD (tj. o 6,1%) z 70 626 tys. USD w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2023 r. do 66 321 tys. USD w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2024 r. Przychody z reklam spadły o 466 tys. USD (tj. o 41,6%) w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r., głównie w wyniku spadku przychodów z Traffic Puzzle. Poziom przychodów generowanych przez flagowe tytuły Grupy (tj. Huuuge Casino i Billionaire Casino) spadł o 2 889 tys. USD (tj. o 4,2%) w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. Było to związane z ogólnym spadkiem DPU. W odniesieniu do Traffic Puzzle, przychody obniżyły się o 1 590 tys. zł (tj. o 51,2%) w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2024 r. w porównaniu z okresem trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2023 r. Spadek ten odzwierciedla tendencje w zakresie DAU wynikające z niższego poziomu nakładów na pozyskiwanie nowych użytkowników oraz to, że od początku 2023 r. gra znajdowała się w trybie konserwacji (brak istotnych aktualizacji zawartości poza drobnymi poprawkami błędów). Znaczący spadek pozostałych przychodów o 45,2% w okresie trzech miesięcy zakończonym 31 marca 2024 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. wynika z zaniechania nakładów marketingowych i przejścia wielu starszych gier w tryb konserwacji (co również spowodowało spadek DAU)” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2024 r. wyniosła 0,5 mln USD wobec 93,44 mln USD zysku rok wcześniej.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,4 mln USD w 2023 r.

Źródło: ISBnews