Huuuge miało szacunkowo 55,8 mln USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (z uwzględnieniem wpływu rozpoznawania przychodów w czasie) w III kw. br., co stanowi około 5-proc. spadek w porównaniu rok do roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Huuuge jest producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 250,8 mln USD w 2024 r.

Źródło: ISBnews