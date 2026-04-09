Huuuge miało 56,5 mln USD skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (z uwzględnieniem wpływu rozpoznawania przychodów w czasie) w I kwartale br., co stanowi około 9-proc. spadek w porównaniu rok do roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Huuuge jest producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 235,6 mln USD w 2025 r.

