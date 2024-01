Przychody ze sprzedaży (płatności) Huuuge wyniosły 71,3 mln USD w IV kw. 2023 r., co stanowi spadek o ok. 9% r/r oraz o ok. 1% spadek w porównaniu do III kw. 2023 r., podała spółka, prezentując dane wstępne.

W listopadzie przedstawiciele spółki oczekiwali utrzymania przychodów w IV kw. br. przynajmniej na poziomie z III kw. 2023 r., zaś w całym 2023 r. – na poziomie nieco niższym niż rok wcześniej. W III kw. 2023 r. przychody wyniosły 71,2 mln USD (-8,2% r/r).

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 318,62 mln USD w 2022 r.

Źródło: ISBnews