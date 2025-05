Ice Code Games rozpoczęło kampanię marketingową najnowszej produkcji „Nightmare Frontier”, której premierę w trybie early access zaplanowało na lato bieżącego roku, podała spółka.

„Zwiastun gry został opublikowany wczoraj przez serwis IGN. Spółka uruchomiła również stronę Steam i kanały społecznościowe tytułu. Od 8 do 11 maja gra będzie prezentowana na targach PAX w Bostonie w ramach stoiska Games From Poland. Premiera 'Nightmare Frontier’ we wczesnym dostępie jest zaplanowana na lato 2025 r., a wcześniej pojawi się wersja demonstracyjna produkcji” – czytamy w komunikacie.

Akcja „Nightmare Frontier” osadzona jest w alternatywnej rzeczywistości XIX-wiecznej Ameryki. Debiutancki trailer, którego premiera miała miejsce w największym serwisie branżowym – IGN – prezentuje grupę postaci walczących o przetrwanie oraz rozgrywkę, będącą połączeniem taktycznej gry turowej i popularnego gatunku extraction looter, wskazano w materiale.

„Gracze zaznajomieni z 'Hard West 2′ wiedzą, że nasza wizja Zachodu zupełnie odbiega od tego, co znacie z klasycznych westernów. 'Nightmare Frontier’ to świeże spojrzenie na taktyczne strategie turowe, w którym widać naszą pasję i doświadczenie w tym gatunku. Łączymy brawurową strzelaninę znaną z 'Hard West 2′ z zawadiacką walką w zwarciu z 'Rogue Waters’, okraszając całość elementami roguelite i prowadząc całość w kierunku doświadczenia znanego z gier typu extraction looter. Zgodnie z naszą nową strategią, premiera gry w formie early access odbędzie się już niebawem – planujemy dać graczom poznać naszą wizję Ameryki już tego lata poprzez wczesny dostęp na Steam” – powiedział prezes Mateusz Pilski, cytowany w komunikacie.

Realizacja gry „Nightmare Frontier” jest pierwszym kluczowym elementem we wdrażaniu zaktualizowanej strategii spółki, ogłoszonej w styczniu 2025 r. Plany Ice Code Games, w obliczu trudnej sytuacji na rynku gamingowym, zakładają zwiększenie samodzielności wydawniczej oraz optymalizację procesów produkcji, m.in. poprzez zastosowanie technologii AI. Zgodnie z nowym podejściem, firma planuje częstsze premiery nowych tytułów, co ma przełożyć się na bardziej stabilne wyniki finansowe oraz uniezależnienie od dużych partnerów wydawniczych, podano w komunikacie.

Ice Code Games to notowany na NewConnect producent gier wideo na PC i konsole. Studio specjalizuje się w grach strategicznych i taktycznych.

Źródło: ISBnews