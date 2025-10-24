Immersion Games (w trakcie zmiany nazwy na TrustBTC) podpisało warunkową umowę inwestycyjną z funduszem Hanover Square oraz doradcą transakcyjnym Alpha Blue Ocean, podała spółka. Umowa dotyczy finansowania o łącznej wartości przekraczającej 500 mln zł. Zgodnie z jej warunkami inwestor obejmie akcje spółki o wartości 4 mln zł oraz obligacje zamienne o łącznej wartości do 502 mln zł.

„W ramach realizacji umowy Immersion Games planuje przeznaczyć pozyskane środki netto na zakup kryptowaluty Bitcoin (BTC). Działanie to stanowi kluczowy element wdrażanej strategii Crypto Treasury, której celem jest długoterminowe budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez pasywny model zarządzania rezerwami BTC. Strategia ta została przyjęta po zakończeniu przeglądu opcji strategicznych spółki, rozpoczętego w sierpniu br.” – czytamy w komunikacie.

Część kapitału zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z rozwojem projektów w obszarze Web3. Inwestycje te stanowią integralny element długoterminowej strategii operacyjnej i infrastrukturalnej spółki, mającej na celu dywersyfikację działalności oraz tworzenie dodatkowych źródeł przychodów.

W najbliższym czasie Immersion Games planuje zmianę nazwy na TrustBTC. Propozycja zmiany zostanie poddana pod głosowanie podczas najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym omawiany będzie również nowy program motywacyjny dla zarządu i kluczowych pracowników oraz inne uchwały wspierające dalszy rozwój spółki i wzrost wartości dla akcjonariuszy, zakończono.

Immersion Games jest producentem gier VR stworzonym przez jedno z najbardziej doświadczonych studiów VR/AR na świecie – Immersion. Jest notowany na NewConnect.

