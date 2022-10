Immersion Games – notowany na NewConnect producent gier VR – prezentuje nowy zwiastun nadchodzącej gry Divine Duel. Trailer towarzyszy ogłoszeniu przez spółkę terminu oficjalnych Beta testów, które odbędą się już w ten weekend! Divine Duel jest w finalnej fazie produkcji i zostanie wydana jeszcze w tym roku na najpopularniejszych platformach VR – Meta Quest i PCVR.

Divine Duel to gra VR skupiająca się na ekscytujących pojedynkach 1 na 1. Aby zapewnić widowiskowość zmagań, twórcy przygotowali ponad 40 broni, z których większość to oryginalne rozwiązania, jakich nikt do tej pory nie używał w grach jako uzbrojenia – bębny wysyłające dewastujące fale dźwiękowe, ogromna kolumna, za którą można się schować przed pociskami przeciwnika żeby następnie przewrócić ją na rywala czy krwiożercza papuga.

– Nadchodząca Beta to jedyna szansa, żeby zagrać w Divine Duel przed premierą. Co więcej, każdy uczestnik weekendowych zmagań zostanie przez nas nagrodzony ekskluzywną skórką dla jednego z łuków, jakie są dostępne w grze – mówi Bartosz Rosłoński, prezes zarządu Immersion Games.

– Jesteśmy podekscytowani, że już w ten weekend pierwsi gracze będą mogli przetestować rozwiązania, nad którymi pracujemy od wielu miesięcy. Zebrany feedback pomoże nam ulepszyć grę na ostatnim odcinku prowadzącym do jej premiery pod koniec tego roku – dodaje Rosłoński.

Źródło: Spółka