Incuvo wyznaczył datę premiery gry „Bloxer” (wcześniej pod nazwą kodową „Voxel Boss”) w wersji przeznaczonej na platformy Meta Quest 2, Quest PRO, Quest 3 i Quest 3S na 24 marca 2026 r., podała spółka.

Incuvo istnieje od 2012 r. Początkowo spółka koncentrowała się na produkcji gier na urządzenia mobilne. Aktualny model biznesowy studia zakłada portowanie i produkcję gier na urządzenia dedykowane wirtualnej rzeczywistości. W grudniu 2021 r. Incuvo dołączyło do Grupy People Can Fly. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w styczniu 2021 r.

Źródło: ISBnews