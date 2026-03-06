Indeks giełdowy WIG20 spadł o 1,93% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 3 262,33 pkt w piątek, 06 marca.

Indeks WIG spadł o 1,83% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął 120 677,13 pkt.

Indeks mWIG40 spadł o 1,93% i osiągnął poziom 8 516,38 pkt, zaś sWIG80 spadł o 0,89% do 30 658,34 pkt.

Obroty na rynku akcji wyniosły 2482,66 mln zł; największe zostały zanotowane przez ALLEGRO.EU S.A. – 350,26 mln zł.

Na GPW wzrosły ceny akcji 104 spółek, 214 spadły, a 82 nie zmieniły się.

Źródło: ISBnews