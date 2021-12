Do końca br. Iron VR, spółka zależna Carbon Studio, specjalisty w dziedzinie developmentu technologii Virtual Reality, złoży do GPW Dokument Informacyjny w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Iron VR do alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Spółka liczy, że debiut na małej giełdzie będzie możliwy w pierwszej połowie przyszłego roku.

– Miło nam ogłosić, ze jesteśmy na finiszu prac związanych ze skompletowaniem dokumentów i dopełnieniem wszelkich formalności związanych z ubieganiem się o dołączenie do grona spółek notowanych na NewConnect. Lada dzień złożymy do GPW Dokument Informacyjny Iron VR. Chcielibyśmy zadebiutować na małej giełdzie najszybciej jak będzie to możliwe – mówi Karolina Koszuta, prezes zarządu Iron VR. – Nie jest tajemnicą, że z uwagi na dużą liczbę spółek, które chcą uzyskać miano firm publicznych, wymogi GPW także są coraz wyższe. Mamy nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom i proces, który finalizujemy, przebiegnie sprawnie. Termin dopuszczenia akcji spółki do obrotu na NewConnect będzie uzależniony od decyzji Giełdy. – mówi Karolina Koszuta.

Strategia Iron VR zakłada tworzenie mniejszych gier na własnych IP. W ostatnich miesiącach zespół koncentrował się na pracy przy pierwszej autorskiej produkcji spółki oraz przeniesieniem gier z portfolio Movie Games: Lust for Darkness oraz jej ocenzurowanej wersji: Lust for Darkness VR: M Edition.

– Chcieliśmy jeszcze przed debiutem na NewConnect zaprezentować akcjonariuszom efekty naszej pracy. Ponadto w ostatnich miesiącach sentyment do spółek z branży gamedev nie jest tak dobry, jak byśmy tego oczekiwali, liczymy, że Nowy Rok przyniesie znaczącą poprawę w tym zakresie i debiut Iron VR będzie udany – dodaje Karolina Koszuta.

W nadchodzącym roku Iron VR rozpocznie prace nad Alaskan Truck Simulator na platformy Virtual Reality.

Źródło: Spółka