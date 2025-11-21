Gaming Factory wprowadził na rynek konsolową wersję „JDM: Japanese Drift Master”, podała spółka. Gra debiutuje w wersji na Xbox Series S|X, oferując wszystkie aktualizacje, poprawki, rozszerzenia i elementy rozgrywki rozwijane od premiery na PC. Wersja konsolowa dostępna jest w cenie 34,99 euro/USD i stanowi jeden z najważniejszych kroków w strategicznym rozwoju produkcji.

Premiera na Xbox następuje po intensywnych miesiącach rozwoju gry. Od debiutu na PC sprzedaż „JDM: Japanese Drift Master” przekroczyła 170 tys. kopii przy maksymalnej przecenie wynoszącej 35%, a pierwsze listopadowe płatne DLC „Made in USA” – w tydzień – osiągnęło 10 tys. sprzedanych egzemplarzy. Konsolowe wydanie tytułu zostało zoptymalizowane pod sterowanie kontrolerem i zachowuje ustawienia graficzne odpowiadające wysokiemu poziomowi na PC. Projekt obejmie również pełną zawartość dotychczasowej edycji PC, w tym wszystkie aktualizacje oraz możliwość zakupu płatnego rozszerzenia.

„’JDM: Japanese Drift Master osiągnął w krótkim czasie bardzo solidną pozycję na rynku PC. Od początku zakładaliśmy, że pełny potencjał projektu ujawni się także na konsolach. Premiera na Xbox Series S|X otwiera nam drogę do ogromnej, globalnej społeczności graczy, którzy od miesięcy informowali nas, że czekają na nasz tytuł. Zgodnie z obietnicą realizujemy ten etap, a dzięki rozbudowanej wersji PC proces portowania był szybki i efektywny. W kolejnych miesiącach skoncentrujemy się na dalszych krokach rozwoju, które wzmocnią pozycję 'JDM: Japanese Drift Master’ jako marki o międzynarodowym potencjale” – powiedział wiceprezes Marcin Przymus, cytowany w komunikacie.

Gaming Factory jednocześnie przygotowuje kolejne etapy rozwoju „JDM: Japanese Drift Master”. W I kwartale 2026 r. zadebiutuje wersja na PlayStation 5, a w II kwartale 2026 r. do gry zostanie wprowadzony tryb multiplayer – zapowiadany jako kluczowy element długoterminowego rozwoju „JDM: Japanese Drift Master”. Multiplayer stanie się fundamentem dalszej rozbudowy projektu i otworzy drogę do nowych formatów rozgrywki, wydarzeń społecznościowych oraz kolejnych rozszerzeń.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole, notowany na głównym rynku GPW. Spółka produkuje i wydaje gry o zróżnicowanej tematyce, w tym: symulatory, gry przygodowe i gry akcji.

Źródło: ISBnews