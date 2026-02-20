Data premiery gry „Realpolitiks 2” w wersji na platformę Xbox została ustalona na 19 marca br., podało Jujubee. Podstawowa cena za grę została ustalona na 24,99 USD. Wydawcą gry jest Ultimate Games.

Jujubee to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller’s Tales (LEGO Indiana Jones, LEGO Batman) oraz Infinite Dreams (Let’s Create! Pottery, Jelly Defense) – Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Spółka jest notowana na NewConnect od 2015 r.

Źródło: ISBnews