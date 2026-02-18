Jujubee zdecydowało o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, który potrwa maksymalnie do II kwartału br. włącznie, podała spółka. Zarząd będzie brał pod uwagę różne opcje strategiczne, w tym przede wszystkim połączenie z innym podmiotem, partnerstwo strategiczne, pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, przeprowadzenie innej transakcji, jak również ewentualny brak działań.

Jujubee to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka jest notowana na NewConnect od 2015 r.

Źródło: ISBnews