Klabater, notowany na NewConnect producent i wydawca gier, udostępnił kartę Steam i trailer sequela swojego autorskiego bestsellera – Crossroads Inn 2. Nowe materiały pokazują kierunek artystyczny i pierwsze grafiki 3D z gry, która powstaje na silniku Unity. Premiera projektu planowana jest w 2024 roku. Pierwsza część gry należy do jednych z najbardziej udanych premier studia. Począwszy od wydania w 2019 roku, gra otrzymała ponad 12 rozszerzeń i dodatków, a liczba jej nabywców w 2022 roku przekroczyła 118 tys. Zysk ze sprzedaży pierwszej części gry wyniósł 3,3 mln zł.

– Crossroads Inn 2 to kontynuacja naszej autorskiej produkcji, w której gracz zarządza w czasie rzeczywistym własną karczmą. Debiutancka odsłona wywołała ogromne poruszenie i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Chcemy powtórzyć ten sukces. Właśnie udostępniliśmy kartę Steam i najnowszy trailer, na których prezentujemy pierwsze szczegóły gry – mówi Robert Wesołowski, członek zarządu Klabater. – W nowej edycji projektu zadbaliśmy o rozwinięte systemy budowania i wyposażania. Całkowicie przeprojektowaliśmy dotychczasowe funkcje, zaoferujemy także nową warstwę wizualną. Crossroads Inn 2, w przeciwieństwie to pierwszej części, powstaje na Unity. Ta transformacja pozwoliła nam dopracować i rozwinąć różne aspekty rozgrywki, w tym ergonomię, pathfinding i zachowania postaci niezależnych, a także daje większe możliwości pracy nad kodem, zarówno teraz i w przyszłości – dodaje Robert Wesołowski.

Crossroads Inn 2 to tytuł stanowiący połączenie elementów strategii ekonomicznej, symulacji i RPG, gracz wciela się we właściciela karczmy, a jego zadaniem jest jej rozwój i stworzenie najlepszych warunków dla gości. W nowej części gry, przebudowany zostanie system postaci niezależnych, co pozwoli na stworzenie bardziej wiarygodnych i zróżnicowanych bohaterów. Nowy system umożliwi im podejmowanie wiarygodnych decyzji pod wpływem stworzonego przez gracza środowiska. Zmieniony zostanie także system zarządzania pracownikami i personelem.

– W Crossroads Inn 2 gracze wcielą się w karzmarza i będą rozwijali styl rozgrywki na swój sposób, wybierając ścieżkę, która będzie najbardziej im odpowiadała. Główną ideą stojącą za kierunkiem artystycznym w naszym sequelu jest położenie większego nacisku na półrealistyczną grafikę fantasy i dostosowanie jej do mechaniki gry – dodaje Robert Wesołowski.

Fabuła gry rozegra się na kontynencie Delcrys, podzielonym na trzy kraje: Yorevale, Untermarch i Sambria. Obywatele każdego z nich będą mieli własne i indywidualne schematy kolorów i styl. Stylizacje te będą oparte na różnych rzeczywistych kulturach, od średniowiecznej mody nordyckiej i słowiańskiej po wczesnorenesansowy francuski, niemiecki i włoski wygląd i trendy.

Planowana premiera projektu przewidziana jest na rok 2024. Równolegle zespół będzie pracować nad rozwojem marki Heliborne 2. Niedawno Klabater wprowadził do sprzedaży inną produkcję własną – Moonshine Inc. w wersji na konsole Xbox i PlayStation.

Źródło: Spółka