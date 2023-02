Premiera Iris and the Giant zaplanowana jest na 2 marca 2023 roku, tytuł ukaże się na platformach PlayStation 5 i 4, a także Xbox X|S i Xbox One. Klabater jest odpowiedzialny za przygotowanie adaptacji na konsole i wydanie gry. Jest to jeden z pięciu tytułów, które spółka pozyskała od Goblinz Publishing – francuskiego wydawcy i producenta gier. Back-katalog Klabatera składa się już z ponad 25 gier. Iris and the Giant to tytuł łączący gatunki karcianki, RPG i roguelike. Gracz wciela się w postać Iris, która musi stawić czoła lękom w swoim wewnętrznym świecie.

– Francuskie studio Goblinz to dla nas ważny partner, z którym realizujemy już pięć gier. Pracujemy nad tym, by zdobyć kolejne tytuły. Premiera Iris and the Giant to kolejny krok w rozwoju naszego portfolio wydawniczego. Segment portingu i wydawnictwa jest istotnym źródłem przychodów, który możemy swobodnie skalować. Produkcje konsolowe odpowiadają już za 70 proc. naszych przychodów – mówi Robert Wesołowski, członek zarządu Klabater. – Nowe premiery i produkcje wydawnicze to wynik rozszerzenia naszego portfolio gier. W ubiegłym roku koncentrowaliśmy się na tym obszarze, przez co zdobyliśmy kilka kontraktów, poza Goblinz współpracujemy z amerykańskim gigantem rynku wydawniczego firmą Devolver Digital. To obiecujący partnerzy, z którymi chcemy rozwijać nasz katalog – dodaje Robert Wesołowski.

Iris and the Giant to wydany w 2020 roku tytuł łączący gatunki karcianki, RPG i roguelike. Gra zdobyła ponad 900 pozytywnych recenzji w wersji na PC od użytkowników platformie Steam. Klabater w 2022 roku wprowadził do sprzedaży 11 gier, co było najlepszym wynikiem w historii studia.

Ostatnia produkcja własna studia, czyli Moonshine Inc. w lutym uzyska dwie aktualizacje, które wzbogacą rozgrywkę. Spółka pracuje też nad adaptacją gry na platformy konsolowe, którą wyda w 2023 roku.

