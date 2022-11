Klabater SA producent i wydawca gier, podpisał umowę na przygotowanie, adaptację i wydanie na platformy: Xbox One, S|X, Sony PlayStation 4 i 5 i Nintendo Switch kolejnego tytułu z katalogu francuskiego wydawcy i producenta Goblinz. Snowtopia: Ski Resort Builder, to strategia ekonomiczna, w której gracz buduje od podstaw własny ośrodek narciarski.

– Z powodzeniem rozwijamy współpracę z francuskim wydawcą Goblinz. Pracujemy już łącznie nad adaptacją 5 gier tego wydawcy. Jednocześnie to kolejny tytuł, który zasili nasz back-katalog. Obecnie tworzy go już ponad 20 tytułów, które generują powtarzalne przychody w naszych wynikach finansowych. Poza PC, koncentrujemy się także na produkcjach konsolowych. Ich sprzedaż odpowiada za znaczną część przychodów Klabatera, od początku br. to 70 proc. – mówi Robert Wesołowski, członek zarządu Klabater SA. – Snowtopia: Ski Resort Builder to gra podobna gatunkowo do naszego Moonshine Inc., który ukaże się 1 grudnia. Początkowo w wersji na PC, w przyszłości także na konsole.

Wishlista Moonshine Inc. Przekroczyła już 37 tys. zapisów, co daje poziom zbliżony do Heliborne w analogicznym okresie przed wydaniem.

– Prowadzimy aktywną promocję gry. Ostatnio przeprowadzone playtesty pozwoliły nam jeszcze mocniej zwiększyć zainteresowanie tytułem. Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla premiery – dodaje Robert Wesołowski.

Oprócz gry Moonshine Inc., do końca roku Klabater wyda jeszcze taktyczną retro grę – Kaiju Wars (PS4, Xbox One, NS). W najważniejszych planach spółki na 2023 roku jest premiera sequela autorskiej gry – Crossroads Inn.

