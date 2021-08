Kool2Play zaczyna ostatni etap pracy nad grą „Uragun” przed jej startem w trybie early access, poinformował prezes Marcin Marzęcki. Liczy na dobre wyniki sprzedaży gry po premierze, a ponadto stawia na dywersyfikację przychodów poprzez usługi marketingowe i produkty software.

„Zaczynamy ostatni etap pracy nad 'Uragunem' przed startem early access. Gra wygląda naprawdę świetnie. Potwierdzają to zewnętrzne testy i opinie graczy oraz środowiska gamingowego. Liczymy na dobre wyniki sprzedaży po premierze. Kool2Play, to unikalna spółka na New Connect w sektorze gamingu. Przychody w niedalekiej przyszłości będą oparte nie tylko na sprzedaży stworzonych przez nią gier, ale również – poprzez spółkę zależną – usług marketingowych oraz software Buffmaker. Stawiamy więc na dywersyfikację źródeł przychodów, chcemy, żeby wartość spółki była oparta o fundamenty: przychody i zyski. Jednocześnie warto zauważyć, że Kool2Play jest obecnie jedną z najtańszych spółek branży notowanych na giełdzie, co daje inwestorom perspektywę dobrego zwrotu z inwestycji – powiedział Marzęcki, cytowany w komunikacie.

„Uragun” zostanie pokazany na wirtualnej edycji największych europejskich targów gamingowych – Gamescom w ramach Indie Arena Booth (25-27 sierpnia), podano także.

„Równolegle spółka pracuje nad dwoma planowanymi na kolejne lata produkcjami o kodowych nazwach Project X (dawniej 'Restoration') oraz Project Y (dawniej 'City of Minds'). Spółka planuje wykorzystanie w nich silnika, który jest tworzony w ramach dotacji ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2 'GameInn', projekt pt.: 'Rozgałęzienia w Narracji Reaktywnej: projektowanie, zasady oraz narzędzia'. Project X i Project Y znajdują się obecnie w różnych etapach prototypowania i testowania mechanik gier, a decyzje o wyborze kierunku rozwoju obu tych gier zostaną podjęte po zakończeniu fazy prototypowania” – czytamy dalej.

Z kolei Kool Things – spółka zależna Kool2Play – w I półroczu wypracowała ok. 1,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i ponad 0,4 mln zł zysku netto. To dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, wskazano także.

„Z kwartału na kwartał poprawiamy wyniki. Naszym celem jest utrzymanie tego trendu również w kolejnych okresach. Widzimy rosnące zapotrzebowanie na nasze usługi firm z branży gier wideo. W najbliższych miesiącach spodziewamy się nowych ciekawych zleceń. Liczymy na rekordowy rok” – skomentował prezes Kool2Play.

Oprócz usług marketingowych, Kool Things pracuje nad autorskim oprogramowaniem Buffmaker – do automatyzacji, przetwarzania i analityki danych usług marketingowych.

„Jest to oprogramowanie typu SaaS (software as a service), które będzie w przyszłości jednym z dwóch głównych strumieni przychodów w Kool Things. Chcielibyśmy uruchomić usługę w wersji komercyjnej w 2022 roku, zaś jej testy rozpoczną się jeszcze w 2021” – zapowiedział prezes.

Kool2Play to notowany na rynku NewConnect deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things.

Źródło: ISBnews