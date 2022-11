Po 72 godzinach od wydania gry „Quantum Storm” na konsole Nintendo Switch wszystkie koszty produkcji, portingu oraz marketingu zostały zwrócone w 100%, podał SimFabric.

„Zgodnie z informacją pozyskaną ze sklepu Nintedo eShop, dotyczącą gry 'Quantum Storm’ na konsole Nintendo Switch, po 72 godzinach od wydania gry wszystkie koszty produkcji, portingu oraz marketingu zostały zwrócone w 100% i aktualnie gra na konsolach Nintendo Switch przynosi zyski z każdą sprzedaną kopią” – czytamy w komunikacie.

SimFabric odpowiedzialny był za produkcję, portowanie i wydanie gry. Jest również właścicielem praw majątkowych do gry.

„Aktualnie zespół portingowy emitenta skupiony jest na jak najszybszym wydaniu gry na konsole PS4/PS5 oraz Xbox One/Xbox series X/S. Spółka zależna emitenta MobileFabric przygotowuje równolegle wersję mobilną na urządzenia z systemami iOS i Android” – czytamy dalej.

Równolegle w piątek 18 listopada 2022 roku o północy odbyła się premiera prologu do gry „Cthulhu: Books of Ancients” w sklepie Steam na komputery PC. W ciągu pierwszych 48 godzin prolog został pobrany przez przeszło 10.000 osób, a ponad 70% recenzji było pozytywnych. Zespół analizuje uwagi i rekomendacje graczy i na ich podstawie będzie rozwijał zarówno prolog, jak i pełną wersję gry, podano również.



Gra „Cthulhu: Books of Ancients” planowana jest do wydania na komputery PC oraz konsole PS4/PS, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Spółka zależna emitenta VRFabric przygotowuje wersję gry na urządzenia wirtualnej rzeczywistości VR, natomiast MobileFabric przygotowuje wersję gry na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android, podsumowano.

SimFabric tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W sierpniu 2022 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews