Łączna sprzedaż gry „The Alters” w wersji na komputery PC oraz konsole Xbox X/S i PS5 do 7 lipca br. (włącznie) wyniosła 280 tys. sztuk, podało 11 bit studios. Wishlista tytułu na platformie Steam przekracza 1 mln, podano także.

„Wartość ta jest pomniejszona o zwrócone sztuki i kopie testowe przekazane za darmo, np. recenzentom gry. Sprzedaż ta uwzględnia wyniki sprzedażowe osiągnięte w trakcie przedsprzedaży na platformach Xbox X/S i PS 5 odnotowane w okresie od dnia 24 kwietnia 2025 roku do premiery gry w dniu 13 czerwca 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

Spółka podała też, że liczba zapisów na wishlist (lista życzeń) dla gry „The Alters” na platformie Steam przekracza 1 mln. Podana liczba obejmuje wyłącznie aktywne zapisy i nie uwzględnia użytkowników, którzy już nabyli grę lub usunęli ją z listy życzeń.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews