Grupa BoomBit miała 294 mln zł przychodów z gier (+22,1%) w całym 2022 r. oraz 270 mln pobrań, podała spółka. W samym grudniu przychody z gier wyniosły 24,3 mln zł (+4,3% m/m) i 16,6 mln pobrań.

„Wraz z wynikami za grudzień możemy już podsumować kolejny rekordowy rok Grupy BoomBit, w którym poprawiliśmy przychody z gier o ponad 22%. 'Hunt Royale’, który w każdym z ostatnich 12 miesięcy był najlepiej zarabiającym tytułem z naszego portfolio wypracował w 2022 r. prawie 80 mln zł. Łącznie aż 7 tytułów zanotowało wynik powyżej 10 mln zł przychodów. W najbliższym czasie planujemy kilka ciekawych premier i oczekujemy, że będą one miały istotny wpływ na wyniki w 2023 r.” – powiedział prezes BoomBit Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Spółka opublikowała też 2022 TOP pod względem sprzedaży. Najwyższe przychody miały gry „Hunt Royale” (80,9 mln zł), „Darts Club” (22,5 mln zł) oraz „Crazy Plane Landing” (16,1 mln zł). „Car Driving School Simulator” przyniósł 12,5 mln zł, „Falling Art Ragdoll Simulator” – 12,5 mln zł, „Dog Life Simulator” – 11,1 mln zł, „Construction Ramp Jumping” – 11 mln zł, „Hyper Cards” – 6,8 mln zł, „Cargo Parking” – 6,7 mln zł, „Try to Fly” – 6,7 mln zł.

W samym grudniu grupa BoomBit miała 24,34 mln zł (+4,3% m/m) przychodów z gier. Wydatki na user acquisition zmniejszyły się o 4% m/m do 12,39 mln zł, a koszty prowizji platform wzrosły o 40,6% m/m do 3,13 mln zł. W rezultacie przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły 8,82 mln zł (+7,3%), a łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit w ostatnim miesiącu to 16,6 mln, podano także.

Dwa najlepiej zarabiające tytuły w grudniu 2022 r. to „Hunt Royale” (10 mln zł przychodów) oraz „Darts Club” (2,3 mln zł). Przychody z gier Hyper-Casual wyniosły 9,9 mln zł i stanowiły około 41% w strukturze przychodów Grupy BoomBit. Wśród gier Hyper-Casual największe przychody wypracował „Falling Art Ragdoll Simulator” (1,8 mln zł), podano również.

„W ostatnich miesiącach skupiliśmy się na dalszym doskonaleniu narzędzi do zarządzania kampaniami marketingowymi w grach Mid-Core, jak również poprawą ich monetyzacji, w szczególności poprzez optymalizację ofert sprzedażowych. W związku z okresem świątecznym od połowy listopada zaczęliśmy intensywniej skalować 'Hunt Royale’ i 'Darts Club’, co wraz z nowymi ofertami wprowadzonymi w grudniu, przyczyniło się do wzrostu przychodów i bardzo dobrych wyników gier Mid-Core w grudniu. Z kolei brak nowych premier oraz niższe wydatki na user acquisition przełożyły się na niższe przychody w segmencie gier Hyper-Casual” – powiedział prezes.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

