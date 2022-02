Łączne przychody Grupy BoomBit z gier wyniosły w styczniu br. 24,57 mln zł (-0,8% m/m), podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła w ostatnim miesiącu 22,2 mln.

Wydatki na user acquisition (UA) wyniosły 14,91 mln zł (-7% m/m), a koszty prowizji platform 1,49 mln zł (-13,8% m/m). Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wzrosły w styczniu do 8,18 mln zł (+16,8% m/m), podano.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych w styczniu. Przychody z gier były na tym samym poziomie co w grudniu i był to trzeci najlepszy wynik w historii, a dzięki niższym wydatkom na UA oraz prowizjom platform istotnie poprawiliśmy przychody pomniejszone o te dwie kategorie. Udział user acquisition w przychodach wyniósł około 60%, a zgodnie z założeniami pozytywne efekty przynosi intensywna promocja naszych gier Mid-Core w poprzednich miesiącach. Początek roku jest również korzystny z punktu widzenia polityki Google, zgodnie z którą płacimy mniej do osiągnięcia progu 1 mln USD przychodów z mikropłatności, co przełożyło się na niższe prowizje platform niż w grudniu” – skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

„W dalszym ciągu jednymi z najpopularniejszych gier są 'Hunt Royale’ i 'Darts Club’, a już niedługo zakończymy prace nad 'Baseball Club’, czyli zapowiadaną wcześniej na pierwszy kwartał kolejną grą Mid-Core” – dodał prezes.

Przychody z gier Hyper-Casual wyniosły 12,4 mln zł i stanowiły połowę wszystkich przychodów. Jednocześnie wzrósł udział gier Mid-Core spowodowany dobrymi wynikami gier „Hunt Royale” i „Darts Club”, które były najpopularniejszymi tytułami w styczniu, podała też spółka.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews