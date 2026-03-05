Przychody brutto ze sprzedaży Grupy BoomBit wyniosły łącznie 21,89 mln zł w lutym br., co oznacza spadek o 6,3% m/m, a wzrost o 43,5% r/r, podała spółka.

Przychody pomniejszone o koszty UA i prowizje platform wyniosły 7,24 mln zł (-5,0% m/m, +10,5% r/r), a skorygowane przychody pomniejszone o koszty UA i prowizje platform (bez uwzględnienia wpływu segmentu blockchain, bonusu IronSource oraz jednorazowych transakcji) wyniosły 6,60 mln zł (-10,9% m/m, +15,4% r/r), podano.

„Luty jest najkrótszym miesiącem w roku, co naturalnie wpływa na porównania miesięczne. Po uwzględnieniu liczby dni, zarówno przychody, jak i rentowność są porównywalne, a nawet nieco wyższe niż w styczniu, co potwierdza siłę naszego portfolio. Po sezonowym szczycie związanym z Mistrzostwami Świata w Darts Club, przychody z tego tytułu wracają do bardziej znormalizowanych poziomów, a nasz najnowszy tytuł, Mini Golf Club, szybko staje się ważną częścią portfolio. Gra niedawno przekroczyła milion pobrań i osiąga bardzo obiecujące wyniki. W lutym była to również gra z najwyższymi wydatkami User Acquisition, co odzwierciedla jej duży potencjał wzrostu. Patrząc natomiast w przyszłość, przygotowujemy premierę My Bots, która jest zaplanowana na marzec” – powiedział CEO BoomBit Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews