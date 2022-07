Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 27,28 mln zł w czerwcu 2022 r., co oznacza wzrost o 0,1% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit w czerwcu to 23,2 mln (-27% m/m).

Wydatki na user acquisition (UA) zmniejszyły się do 16,12 mln zł (-6,7% m/m), a koszty prowizji platform wzrosły do 2,35 mln zł (+16,1% m/m). W rezultacie przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły 8,8 mln zł (+10,6% m/m), podano.

„W samym czerwcu widzimy delikatny spadek wyników gier Hyper-Casual oraz poprawę wyników gier Mid-Core, zwłaszcza Hunt Royale. W ostatnich dniach czerwca ta gra dostała długo wyczekiwaną aktualizację, która znacznie poprawiła jej parametry monetyzacyjne. Istotną nowością, wprowadzoną w Hunt Royale, jest tryb Labiryntu. Po jego uruchomieniu gra przeobraża się w tytuł nawiązujący do klasycznych RPG akcji, takich jak 'Diablo’. Pozwala to graczowi na eksplorowanie dynamicznie generowanych lochów i zdobywaniu w nich cennego ekwipunku. Co ciekawe, ostatnie aktualizacje przypadły do gustu zwłaszcza graczom z rejonu Azji Południowo-Wschodniej. W związku z poprawą monetyzacji gry powinniśmy spodziewać się zintensyfikowania naszego UA dla tego tytułu w najbliższych tygodniach. Wierzymy, że gra ciągle ma dalszy potencjał do wzrostu. Wśród najpopularniejszych gier są także 'Darts Club’, 'Crazy Plane Landing’, 'Try to Fly’ czy 'Dog Life Simulator’. Ponadto razem ze SkyLoft, jednym z naszych joint venture wydaliśmy 'Hyper Survive 3D'” – skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Przychody z gier Hyper-Casual wyniosły 16 mln zł i stanowiły 59% w strukturze przychodów Grupy BoomBit w czerwcu.

Najbardziej dochodowym tytułem podobnie jak w poprzednich miesiącach pozostał „Hunt Royale” – gra Mid-Core, która miała 7,3 mln zł przychodów.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews