Przychody ze sprzedaży Grupy BoomBit wyniosły łącznie 15,93 mln zł w w maju br., co oznacza wzrost o 9,5% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 18 mln.

„Przychody Grupy BoomBit w maju 2025 r. wyniosły 15,9 mln zł (9,5% m/m), w tym 15,9 mln zł z gier mobilnych. Wydatki na user acquisition zwiększyły się do 8,2 mln zł (17,3% m/m), a koszty prowizji platform do 1,6 mln zł (7% m/m)” – czytamy w komunikacie.

Grupa miała 20,7 mln pobrań i 6,2 mln zł (+1,3% m/m) przychodów pomniejszonych o UA i prowizje platform. Bez uwzględniania przychodów z projektów blockchain wynik ten wyniósł 6,1 mln zł (+1,5% m/m), wskazano w materiale.

„W maju zanotowaliśmy blisko 10% wzrost przychodów w porównaniu z kilkoma poprzednimi miesiącami. Wyższe wydatki na user acquisition związane były przede wszystkim z promocją nowego dużego updat’eu do 'Hunt Royale’, a także większymi wydatkami w segmencie gier Hyper-casual” – skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

„Mamy w przygotowaniu kilka ciekawych umów związanych z nowymi inicjatywami i możemy się pochwalić, że właśnie podpisaliśmy umowę wydawniczą z renomowanym producentem filmowym i telewizyjnym UFA. W ramach współpracy z berlińskim studiem Stratosphere wspólnie stworzymy i wydamy grę 'The Kingdom: Medieval Tales’. Projekt będzie wspierany kampanią promocyjną realizowaną we współpracy z niemiecką telewizją o milionowych zasięgach. Do promocji gry zostanie wykorzystane jedno z najbardziej rozpoznawalnych i kultowych IP w niemieckiej popkulturze, obecne nieprzerwanie na antenie od początku lat 90. – dodał prezes.

„The Kingdom: Medieval Tales” to gra osadzona w realiach średniowiecznego królestwa, w której gracze będą rozwijać i zarządzać własnym królestwem.

„Rozgrywka wzbogacona będzie o elementy RPG, umożliwiające tworzenie wyjątkowej społeczności osadników oraz kreowanie unikalnej historii – pełnej emocji, wyzwań i niezwykłych odkryć. Premiera gry planowana jest pod koniec trzeciego kwartału 2025 roku” – zapowiedział Olejarz.

W maju 2025 r. najlepiej zarabiającymi tytułami były „Darts Club” (2,9 mln zł przychodów), „Hunt Royale” (2,5 mln zł), oraz „Crazy Plane Landing” (0,7 mln zł), podano także.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews