Rynek VR kwitnie. Według EpicVR nowe rozwiązania, jak chociażby przełomowe gogle od Apple, mają szansę zrewolucjonizować wirtualną rzeczywistość.

Widzimy dużą szansę dla rozwoju VR w goglach od Apple, które zostały niedawno zaprezentowane. Jeśli te gogle spełnią obietnice, które widziałem na filmach prezentacyjnych, a zakładam, że Apple spełni, bo jak patrzę na ich wcześniejsze dokonania, to nigdy nie było rozczarowań. Może były takie rozczarowania, że za mało funkcjonalności w nowym telefonie iPhone, ale to nie było coś, co by obiecali i nie dowieźli. Nowe gogle od Apple powinny rozbić bank

mówi Adrian Łapczyński, Prezes Zarządu, EpicVR SA