Leszek Krajewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa oraz z członkostwa w zarządzie PunkPirates ze skutkiem na dzień 22 grudnia 2022 roku, podała spółka.

Dziś wcześniej spółka podała, że dokonała zbycia wszystkich posiadanych gier, tj.: Escape Room VR, Escape Room VR: Stories, Escape Room VR: Inner Voices, DANGER! Escape Lab oraz gier w budowie: „Death Manager” i „POW POW: Dye it Up!”. Dodatkowo PunkPirates zbył cały posiadany pakiet 20% akcji spółki Games 4Experience. Łączna cena sprzedaży wyżej wymienionych aktywów wyniosła 720 tys. zł. W listopadzie PunkPirates zapowiadał, że wejdzie do sektora Energy Tech oraz że rozważa sprzedaż aktywów związanych z gamingiem.

PunkPirates (dawniej IQ Partners) to notowane na rynku głównym GPW studio do tworzenia gier VR. Zajmuje się produkcją, publikacją i marketingiem wydawanych tytułów.

Źródło: ISBnews